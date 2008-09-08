Президент Беларуси провел пресс-конференцию для представителей СМИ регионов России

Три часа длилась пресс-конференция Президента представителям средств массовой информации российских регионов, которая проходила сегодня в Национальной библиотеке. Глава государства ответил на 25 вопросов российских журналистов.

Спектр интересов репортёров – от экономики и политики до здоровья, демографии и развития белорусского спорта. Особо российских журналистов интересовали перспективы белорусско-российского сотрудничества. Касаясь вопроса союзного строительства, Президент Александр Лукашенко отметил, что оно находится на "замороженном" этапе. В последнее время в отношениях двух стран сделано многое, но этого же можно было добиться и без Союзного государства - в рамках двусторонних отношений.

Во встрече приняли участие журналисты из 44 российских регионов, которые работают на аудиторию в десятки миллионов человек. И очень важно, какую информацию они донесут о Беларуси до своих читателей, зрителей и слушателей. Так в частности, журналисты интересовались связями с российскими регионами, вопросами социально-экономического развития Беларуси, агропромышленного комплекса, приватизацией белорусских предприятий.



"В России должна быть достоверная информация о жизни в Беларуси", – заявил Александр Лукашенко.