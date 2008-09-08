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Президент Беларуси провел пресс-конференцию для представителей СМИ регионов России

08 сентября 2008 10:55
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"В России должна быть достоверная информация о жизни в Беларуси", – заявил Александр Лукашенко.
Три часа длилась пресс-конференция Президента представителям средств массовой информации российских регионов, которая проходила сегодня в Национальной библиотеке. Глава государства ответил на 25 вопросов российских журналистов.
 
Спектр интересов репортёров – от экономики и политики до здоровья, демографии и развития белорусского спорта. Особо российских журналистов интересовали перспективы белорусско-российского сотрудничества. Касаясь вопроса союзного строительства,  Президент  Александр Лукашенко отметил, что оно находится на "замороженном" этапе.  В последнее время в отношениях двух стран сделано многое, но  этого же можно было добиться и без Союзного государства - в рамках двусторонних отношений.
 
Во встрече приняли участие журналисты из 44 российских регионов, которые работают на аудиторию в десятки миллионов человек. И очень важно, какую информацию они донесут о Беларуси до своих читателей, зрителей и слушателей. Так в частности,  журналисты интересовались связями с российскими регионами, вопросами социально-экономического развития Беларуси, агропромышленного комплекса, приватизацией белорусских предприятий.  

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