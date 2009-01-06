Президент Беларуси провел кадровые назначения

Председатель Витебского облисполкома Александр Косинец назначен членом Совета Республики Национального собрания четвертого созыва.Как сообщили в пресс-службе Президента Беларуси, указ об этом Александр Лукашенко подписал 5 января.



Также, Указом Президента Беларуси Министр обороны Леонид Мальцев удостоен ордена Воинской Славы. За образцовое выполнение служебных обязанностей глава государства также отметил государственными наградами и других представителей руководящего состава Министерства обороны.