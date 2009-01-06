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Президент Беларуси провел кадровые назначения

06 января 2009 17:51
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Председатель Витебского облисполкома Александр Косинец назначен членом Совета Республики Национального собрания четвертого созыва.Как сообщили в пресс-службе Президента Беларуси, указ об этом Александр Лукашенко подписал 5 января.

Также, Указом Президента Беларуси Министр обороны Леонид Мальцев удостоен ордена Воинской Славы. За образцовое выполнение служебных обязанностей глава государства также отметил государственными наградами и других представителей руководящего состава Министерства обороны.

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