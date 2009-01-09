Президент Беларуси произвёл ряд кадровых назначений

12 новых председателей райисполкомов и горисполкомов назначены сегодня Главой государства. Новые лица появились и в списке руководства Министерства юстиции, Минторга, в Минфине, Министерстве иностранных дел, в Генпрокуратуре и МВД.

Кадровые перестановки коснулись также и Администрации Президента: первым заместителем Главы стала Наталья Петкевич. Президент Александр Лукашенко встретился с новоназначенными чиновниками и высказал свою позицию: как должны работать органы госуправления, министерства, ведомства, исполкомы в современных условиях.

Назначение чиновников такого ранга происходит исключительно после рассмотрения их кандидатур у Главы государства. Окончательное слово – за Президентом. Также как и напутственное в новой должности. Сегодня его услышали Наталья Петкевич и Николай Снопков. Александр Лукашенко назначил Наталью Петкевич первым заместителем главы Администрации. С ноября 2004 года она была на должности замглавы. А Николай Снопков назначен заместителем главы Администрации Президента, до этого он работал в Могилевском облисполкоме зампредом. Александр Лукашенко подчеркнул, что ждет от своей Администрации изменения стиля работы.

У Министерства торговли с сегодняшнего дня новый руководитель. Министром назначен Валентин Чеканов, до этого занимавший пост гендиректора Белбакалеи. Перед новым руководителем торгового ведомства Президент поставил четкие задачи.

Исполнительная вертикаль власти сегодня заметно обновилась на уровне председателей районных исполкомов - 12 новых лиц. Поставский райисполком Витебской области возглавил Виктор Гуторов. Чашникский – Владимир Булай. Руководить Гомельским райисполкомом будет Александр Ситница, Ельским – Николай Процык, а Олег Величко назначен главой Администрации одного из районов Гомеля. В Гродненской исполнительной вертикали – 2 новых лица. Борис Козелков – новый председатель Гродненского горисполкома, а Иосиф Павлюкевич – возглавит Слонимский райисполком.

Могилевщина завтрашний день начнет со знакомства с тремя новыми персоналиями. Это Валерий Малашко – он назначен зампредом Могилевского облисполкома, Франтишек Вощило – он возглавит Кличевский райисполком и Александр Бойко – новый председатель Шкловского райисполкома.

В Минской области кадровые назначения коснулись Борисовского райисполкома: председателем назначен Владимир Миранович и Стародорожского, который теперь возглавит Степан Чечуха.

Обращаясь к новоназначенным руководителям региональной вертикали, которых Президент всегда называл людьми от земли, Александр Лукашенко говорил сегодня о программе возрождения и развития села, которую сокращать в Беларуси не будут, а вот контроль за её выполнением намерены усилить.

Ещё одна задача для руководителей местных исполнительных органов - сосредоточить усилия на создании в Беларуси производств, ориентированных на местные ресурсы. Александр Лукашенко также подчеркнул: сегодня в числе приоритетов - наращивание экспорта и максимальное импортозамещение.

Ряд кадровых назначений был произведен сегодня в органах госуправления. В министерстве юстиции первым заместителем министра теперь будет Александр Билейчик, а Алла Бодак займет должность замминистра.

В министерстве финансов завтра будут встречать уже нового замминистра: им стал экс-депутат белорусского парламента Сергей Киселев. В белорусском МИДе Сергей Алейник с должности Чрезвычайного и полномочного посла Беларуси при Святом Престоле переходит на должность замминистра.

Также Президент назначил сегодня главного ученого секретаря Национальной академии наук: им стал Сергей Чижик. А белорусское объединение организаций бытового обслуживание возглавит Анатлий Марченко.

Силовые структуры сегодня пополнились 2-мя новыми должностными лицами: Сергей Мышковец займет должность заместителя генпрокурора страны, а Анатолий Курилец – зама министра внутренних дел, начальника главного управления кадров.

