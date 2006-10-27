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Президент Беларуси произвел ряд кадровых назначений

27 октября 2006 14:39
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27 октября завершился процесс формирования управленческих структур в стране, заявил Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов. Глава государства подчеркнул, что сегодня в Беларуси уже утверждена новая структура и состав правительства, ликвидированы дублирующие звенья. В итоге, количество республиканских органов госуправления сократилось с 47 до 39, что позволило трехступенчатую систему управления в Беларуси заменить на двухступенчатую.
Сегодня глава государства произвел ряд кадровых назначений. Они коснулись министерств промышленности, экономики, Минздрава и некоторых государственных комитетов.

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