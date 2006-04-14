Президент Беларуси произвел кадровые перестановки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля рассмотрел ряд кадровых вопросов.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, глава государства назначил:

Герасименко Александра Михайловича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике;

Дражина Владимира Нестеровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Литовской Республике, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике по совместительству;

Тозика Анатолия Афанасьевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике;

Анфимова Леонида Васильевича - заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Булахова Дмитрия Петровича - помощником Президента Республики Беларусь - полномочным представителем Президента Республики Беларусь в Национальном собрании Республики Беларусь;

Манака Николая Андреевича - первым заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь;

Анисимова Александра Павловича - статс-секретарем - помощником министра обороны Республики Беларусь;

Баштаненко Владимира Павловича - заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Назначая новых руководителей белорусских дипломатических миссий в Китае, Латвии, Литве и Финляндии, Президент подчеркнул: главное внимание в их деятельности должно быть уделено вопросам наращивания объемов взаимной торговли. "Экономика, динамика товарооборота - прежде всего", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что дружественная нам страна Китай, наряду с Россией - это направления "главного удара" во внешнеэкономической деятельности Беларуси. При этом глава государства особо подчеркнул, что Анатолий Тозик хорошо знаком с вопросами белорусско-китайского сотрудничества. По мнению президента, Беларусь и Китай могут выйти на более высокие показатели товарооборота.

Касаясь взаимоотношений с балтийскими государствами, Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси "к ним большой экономический интерес, но еще больше у них интерес к Беларуси". "Отдельных политиков в этих государствах "заносит" в сторону, но бизнес их быстро ставит на место", - сказал глава государства.

Президент особо подчеркнул: у Беларуси "нет предубеждения ни к Латвии, ни к другим государствам".

В беседе с Леонидом Анфимовым белорусский лидер отметил, что новому заместителю главы Администрации президента предстоит курировать экономический блок. При этом Александр Лукашенко напомнил, что "в нынешней пятилетке необходимо навести порядок во всей системе управления страной, сделать ясной и понятной управленческую структуру".

Помощнику Президента - полномочному представителю президента в Национальном собрании поставлена задача способствовать улучшению качества законотворческой деятельности в республике. В основе всего должен лежать постулат: Беларусь будет страной, комфортной для проживания граждан. В этой связи огромное значение имеет качество законодательной базы. По мнению Президента, в процесс подготовки законопроектов должны быть вовлечены представители всех ветвей власти.

Николай Манак, как подчеркнул белорусский лидер, должен сохранить линию, проводимую государством в деятельности Высшей аттестационной комиссии. Требования Президента здесь просты и неизменны: честность и порядочность.



Уже после официальной церемонии новый посол в Китае Анатолий Тозик признался, что воспринял назначение с волнением. Беларусь и Китай - давние партнеры. Однако над многим еще предстоит поработать. Одна из сфер деятельности, которой предстоит уделить особое внимание, - активизация инвестиционной деятельности. Между странами есть договор о создании новых совместных предприятий в области телекоммуникаций, энергетики, машиностроения, науки и техники, фармацевтики, нефтехимии. Планируется, что белорусские предприятия примут участие в освоении западных регионов Китая и восстановлении промышленной базы северо-восточных провинций КНР.

<Китай - это страна с великим прошлым и великим будущим. В начале декабря 2005 года руководителями обеих стран было подчеркнуто, что наши отношения вышли на стратегический уровень. ...Для нас важнейшая задача - укрепление экономических отношений. Я буду делать все, чтобы выполнить эти задачи и достойно представлять нашу страну в КНР>, - подчеркнул он.

Новая должность сегодня и у Александра Герасименко, бывшего заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь. С этого момента он будет жить и работать в Латвии, исполняя полномочия посла Беларуси. Его задача - сохранить высокий уровень торгово-экономических связей и наладить между странами добрососедские отношения.

Александр Герасименко, чрезвычайны и полномочный посол Беларуси в Латвии: <Поскольку эта страна является челном НАТО, то наша задача - развивать добрососедские отношения. Мы должны будет уделять внимание и культурным связям. Моя задача как посла - развивать добрососедские отношения между нашими странами>.