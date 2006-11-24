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Президент Беларуси призывает рационально использовать потенциал руководителей правительств стран СНГ

24 ноября 2006 15:13
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Глава государства подчеркнул, что сегодня Содружество имеет долю в мировой торговле лишь около 2%, в то время как на долю Советского Союза приходилось более 20%.

Кроме того, пока в СНГ размытая форма отчетности. Тем не менее, именно благодаря Содружеству удалось предотвратить полное разрушение межгосударственных экономических связей на постсоветском пространстве.

Официальный Минск выступает за то, чтобы СНГ ни в коем случае  не разрушать. "Оно никому не мешает, и нет необходимости под видом реформирования сужать или разрушать Содружество", - подчеркнул белорусский Президент, обращаясь к Главам Правительств стран СНГ. Так одним из самых перспективных направлений сотрудничества может стать развитие транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала.  Разработчиками новых идей могут стать советы на уровне руководства отраслевых министерств. Совет глав правительств при таком раскладе становится органом стратегического планирования. Александр Лукашенко  в этой связи считает необходимым освободить Совет от мелкой проблематики и  более рационально использовать потенциал руководителей правительств.

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