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Президент Беларуси принял участие в выборах и ответил на вопросы журналистов

28 сентября 2008 19:00
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Александр Лукашенко проголосовал на избирательном участке номер 105 Старовиленского избирательного округа.

Не касаясь персоналий, Президент  исчерпывающе ответил на вопрос за кого он проголосовал. Глава  государства подчеркнул: в Беларуси  уже  выработан  курс  по которому страна  должна идти. Поэтому, парламенту  необходимо придерживаться  этого  пути, чтобы  в ближайшей пятилетке завершить  реализацию  многих  программ, в  том числе и возрождения села. А также  сохранить  важнейшие  ценности, такие как спокойствие в  стране и независимость.  В парламенте должна присутствовать  и оппозиция,  -  мнение  Президента. Но конструктивная,  а совсем "не верхушка сегодняшней".

Президент Беларуси: "В парламенте должна присутствовать конструктивная оппозиция, но не верхушка сегодняшней оппозиции. Настоящая конструктивная оппозиция нужна всегда. Рано или поздно мы к этому придем, но это не та оппозиция, которая 100% подкармливается, финансируется извне. Беларуси нужна оппозиция, которая живет за счет своей политической деятельности. Никто искусственно создавать оппозицию не будет. Жизнь нынешних  лидеров  белорусской оппозиции - она не долговечна, она исчезнет еще на нашей памяти.  Верхушка оппозиции сегодня не видит никого, кроме себя. Люди шарахаются от их фамилий. Оппозиция нуждается в новых молодых ее представителях. Надо было раньше давать дорогу молодым людям, которые не замечены в плохих делах. Если такие есть."

Отвечая на  вопрос  журналистов, каким бы Президент хотел видеть будущий белорусский парламент, Александр Лукашенко, в первую  очередь, отметил: в работе нового состава парламента должна сохраняться преемственность. 

Расширенный вариант интервью, который вышел в эфир в программе «Неделя», смотрите в приложенном видеофайле.

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