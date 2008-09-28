Президент Беларуси принял участие в выборах и ответил на вопросы журналистов

Александр Лукашенко проголосовал на избирательном участке номер 105 Старовиленского избирательного округа.

Не касаясь персоналий, Президент исчерпывающе ответил на вопрос за кого он проголосовал. Глава государства подчеркнул: в Беларуси уже выработан курс по которому страна должна идти. Поэтому, парламенту необходимо придерживаться этого пути, чтобы в ближайшей пятилетке завершить реализацию многих программ, в том числе и возрождения села. А также сохранить важнейшие ценности, такие как спокойствие в стране и независимость. В парламенте должна присутствовать и оппозиция, - мнение Президента. Но конструктивная, а совсем "не верхушка сегодняшней".

Президент Беларуси: "В парламенте должна присутствовать конструктивная оппозиция, но не верхушка сегодняшней оппозиции. Настоящая конструктивная оппозиция нужна всегда. Рано или поздно мы к этому придем, но это не та оппозиция, которая 100% подкармливается, финансируется извне. Беларуси нужна оппозиция, которая живет за счет своей политической деятельности. Никто искусственно создавать оппозицию не будет. Жизнь нынешних лидеров белорусской оппозиции - она не долговечна, она исчезнет еще на нашей памяти. Верхушка оппозиции сегодня не видит никого, кроме себя. Люди шарахаются от их фамилий. Оппозиция нуждается в новых молодых ее представителях. Надо было раньше давать дорогу молодым людям, которые не замечены в плохих делах. Если такие есть."

Отвечая на вопрос журналистов, каким бы Президент хотел видеть будущий белорусский парламент, Александр Лукашенко, в первую очередь, отметил: в работе нового состава парламента должна сохраняться преемственность.



Расширенный вариант интервью, который вышел в эфир в программе «Неделя», смотрите в приложенном видеофайле.