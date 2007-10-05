Президент Беларуси принял участие в саммите СНГ

Концепцию дальнейшего развития Содружества обсудили 5 октября в столице Таджикистана.

Приоритетным направлением сотрудничества в СНГ останется экономическое. Главный вопрос - будущее Содружества. Концепция его дальнейшего развития одобрена, план основных мероприятий - утвержден. В тексте проекта Концепции дальнейшего развития Содружества определены приоритетные направления взаимодействия государств-участников в различных сферах: от экономики до межпарламентского сотрудничества.

В столицу Таджикистана приехали 11 из 12 лидеров стран Содружества. Виктор Ющенко, в связи с подведением итогов парламентских выборов, не смог присутствовать на заседании, поэтому Украину представляет глава МИД. Почетным знаком СНГ награжден сегодня президент Таджикистана. Это предложение внесла Беларусь. Таким образом, отмечен большой вклад Эмомали Рахмона в укрепление и развитие Содружества. Следующий саммит предложено провести в сентябре 2008 года в Кыргызстане.

Завтра в столице Таджикистана пройдут заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества и сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. На саммите ЕврАзЭС обсудят, в частности, работу над проектом концепции формирования общего энергетического рынка Сообщества. Главам государств-членов ОДКБ придется рассмотреть около двух десятков вопросов, среди которых и формирование механизма миротворческой деятельности организации.

