Президент Беларуси принял с докладом министра образования

Александр Радьков доложил Главе государства о развитии системы национального образования в республике. Александр Лукашенко поручил внести предложения о повышении заработной платы учителям школ и работникам дошкольных учреждений. Глава государства потребовал качественного и профессионального подхода к учебному процессу, особенно в общеобразовательной школе. Ведь именно в этот период формируется личность будущего человека и гражданина. Министр образования доложил также о почти 100-процентной готовности школ к новому учебному году.



Александр Радьков так же доложил о системе подготовки кадров. В частности, в высшем образовании. Сегодня число желающих поступить в вуз – огромно. И глава государства считает необходимым поддержать инициативу молодых людей и гарантировать им право на учебу. В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание на улучшение материально технической базы. Как вузов, так и общежитий. Использование современных методик и технологий – залог качественного профессионального обучения, считает Президент.