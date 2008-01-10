Президент Беларуси принял ряд кадровых решений

Александр Лукашенко назначил нового руководителя информационно-аналитического центра при Президентской администрации.

Директором центра стал Олег Пролесковский, который до этого был помощником Президента - начальником главного идеологического управления администрации. Нина Шпак, прежний директор информационно-аналитического центра, освобождена от этой должности в связи с переводом на другую работу, уточнили в пресс-службе главы государства.

Также, Президент назначил Николая Домашкевича Управляющим делами главы государства. Александр Куличков освобожден от этой должности в связи с выходом в отставку, сообщили в пресс-службе Президента страны. Новый Управделами Президента Николай Федорович Домашкевич на протяжении последних 9-ти лет занимал должность председателя Минского облисполкома.

