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Президент Беларуси принял послов девяти стран

11 декабря 2007 12:42
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Верительные грамоты послов девятм государств принял сегодня Президент Александр Лукашенко. Правительственные документы главе белорусского государства вручили руководители дипломатических миссий Италии и Польши в нашей стране, посол Норвегии в Украине и Беларуси, а также работающие в России и в Беларуси по совместительству послы Албании, Катара, КНДР, Колумбии, Союза Мьянма, Объединенной Республики Танзании.

Принимая верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Беларуси Генрика Литвина, Александр Лукашенко заявил, что имеющиеся у нас проблемы вполне решаемы через позитивный диалог. Он должен быть основан на принципах взаимоуважения и равноправия, невмешательства во внутренние дела. Беларусь выступала и выступает за развитие добрососедских и равноправных связей с Польшей во всех областях - политической, экономической и гуманитарной.

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