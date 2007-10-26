Президент Беларуси принимает участие в диалоге Христианства и Ислама

Александр Лукашенко 26 октября встречается с участниками международной конференции "Диалог Христианства и Ислама в условиях глобализации".

Инициатором форума выступил Предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Филарет. В работе конференции принимают участие руководители белорусской православной, римско-католической церкви, мусульманских и иудейских религиозных объединений Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Белорусским государством утверждаются именно гуманистические идеи сегодня в реализации своей национальной политики. Традиции взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между представителями всех вероисповеданий и национальностей всегда были нормой на белорусской земле.

