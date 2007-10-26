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Президент Беларуси принимает участие в диалоге Христианства и Ислама

26 октября 2007 08:13
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Александр Лукашенко 26 октября встречается с участниками международной конференции "Диалог Христианства и Ислама в условиях глобализации".

Инициатором форума выступил Предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Филарет. В работе конференции принимают участие руководители белорусской православной, римско-католической церкви, мусульманских и иудейских религиозных объединений Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Белорусским государством утверждаются именно гуманистические идеи сегодня в реализации своей национальной политики. Традиции взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между представителями всех вероисповеданий и национальностей всегда были нормой на белорусской земле.

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