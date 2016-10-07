Президент Беларуси примет участие в совместном заседании обеих палат парламента

Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства 7 октября пройдет совместное заседание обеих палат белорусского парламента. Здесь соберутся депутаты прежнего, пятого созыва, и новый состав, выбранный в сентябре.

Участие во встрече примет Александр Лукашенко. Планируется, что глава государства выступит с обращением, а также вручит государственные награды парламентариям Национального собрания пятого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Пока парламентарии занимают свои места в Овальном зале, у нас есть пара минут, чтобы задать вопрос Лидии Ермошиной, главе Центризбиркома. Лидия Михайловна, позвольте Вас поздравить с окончанием этой парламентской кампании. Точку сегодня можно ставить?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Нет, нельзя. Можно будет поставить точку 11 октября, когда мы проведем первую сессию Палаты представителей. Тогда – по одной палате. И 12 октября – по Совету Республики. Потому что полномочия депутатов прежнего созыва сохраняются до проведения первой организационной сессии.

Игорь Позняк:

Формат такой встречи уникален.

Лидия Ермошина:

Да, я такого не помню. Я помню, что были встречи Президента с уходящими парламентариями, но именно со старым составом. Было участие Президента в первой организационной сессии. Как раз 4 года назад Президент участвовал в сессии Совета Республики первой организационной. Как раз в новом здании. Но вот так, чтобы собирались обе палаты и благодарились уходящие депутаты, и давалось напутствие новым – я такого не припоминаю.