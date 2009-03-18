Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Москву

На завтра запланирована встреча Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым. В повестке дня переговоров более 20 вопросов. Главы государств намерены обсудить выполнение решений Высшего Госсовета Союзного государства, проблемы торгово-экономического сотрудничества и совместные меры по преодолению влияния мирового финансового кризиса, а также взаимодействие в топливно-энергетической и финансовой сферах. Будут рассмотрены вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также контакты в сфере культуры. Отдельное внимание предполагается уделить блоку актуальных вопросов международной повестки дня. Планируется, что главы государств рассмотрят состояние промышленной кооперации и поставки продукции белорусского машиностроения в Россию.