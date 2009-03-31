Президент Беларуси предложил создать белорусско-сербский Совет делового сотрудничества

Александр Лукашенко считает, что более тесное сотрудничество с представителями сербского бизнеса будет способствовать развитию двухсторонних отношений.

Глава государства встретился с группой предпринимателей из Сербии. Делегация прибыла в Беларусь во главе с заместителем председателя правительства – министром экономики и регионального развития Сербии – Младжаном Динкичем. С некоторыми бизнесменами и чиновниками Александр Лукашенко уже встречался в ходе своего недавнего визита в Сербию месяц назад.



Вначале мы – к вам, а теперь вы – к нам. Делегация Беларуси в Сербии была месяц назад. Сегодня ответный визит – сербских бизнесменов и членов правительства. В Администрации Президента Беларуси как-то давно не звучала сербская речь. Впрочем, сегодня всё было понятно и без переводчика: обе стороны демонстрировали искреннюю радость, что снова видят друг друга, и готовность приступить к конкретным проектам.



Президент говорил много и искренне, о том, что может связать Беларусь и Сербию в ближайшем будущем. Юная переводчица чуть успевала переводить. Глава государства хотел, казалось бы, невозможного: донести до гостей не только смысл слов, но и интонацию, и правильно расставить логические ударения. Белорусско-сербский диалог уже выходит на такие тонкости.



На этой встрече много шутили, обстановка оказалась очень доброжелательной. В Минске сербов принимали как хороших славянских соседей. Эта продолжение традиции добрососедства, заложенной в Сербии. Месяц назад Президент Беларуси впервые познакомился с представителями сербского бизнеса и руководством этой страны. Знакомство оказалось исключительно конструктивным, а позже выяснилось – и весьма плодотворным.



Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Говорить о том, насколько близки наши славянские государства, наверное, не нужно. Мы это и так понимаем. Ну, а в бизнесе, кроме денег, выгоды, рентабельности, прибыльности того или иного мероприятия ещё очень важно само слово понятия, доверия. Это, наверное, важнее даже, без них денег не бывает, без этого доверия. Поэтому у нас тенденция в этой ситуации такая, что мы не в целом приглашаем государства: приезжайте – приходите. А приглашаем конкретных бизнесменов».



Конкретных бизнесменов чуть вместила наша торгово-промышленная палата. Места даже на галерке были заняты. 13 крупнейших компаний Сербии и представители бизнеса Беларуси. Многие из гостей уже лично знакомы с главой белорусского государства. И потому уверены: все договоренности на бумаге вскоре получат реальную, практическую жизнь.



Небойша Чирич, государственный секретарь по экономике Министерства экономики и регионального развития Республики Сербия: «У нас была возможность несколько недель назад встречаться с господином Президентом Лукашенко, который был в Капаонике. И то, что господин Лукашенко сказал в Капаонике, выдвинул свои инициативы, очень быстро, эффективно было проработано. И об этом свидетельствуют все встречи, которые были теперь в Беларуси. И эта в торгово-промышленной палате. И самое важное – подписание договора о свободной торговле и временного трудоустройства наших граждан, которые будут способствовать развитию нашего сотрудничества».



А вот в Ратуше белорусско-сербский диалог получил архитектурный уклон. Гости из Сербии внимательно рассматривали проекты застройки Минска, советовались с главным архитектором города. И высказали желание поучаствовать в строительстве жилья и возможно, социальных объектов белорусской столицы.



Любой проект предполагает длительное согласование с многочисленными инстанциями. Сегодня Президент Беларуси четко дал понять: реализация белорусско-сербских договоренностей будет избавлена от каких-либо бюрократических проволочек.



Александр Лукашенко: «Эта делегация не должна ходить где-то по коридорам и по полчаса стоять у кабинетов чиновников. Они здесь, наверное, 2-3 дня работают. Мы вас не ограничиваем в сроках. Будьте у нас столько-сколько надо. Смотрите всё, что вас интересует. А мы в это время обеспечим ваш доступ по тем направлениям, которые вас интересуют, к любому члену правительства. Как я вам и обещал в Сербии».



В делегации Сербии и не подозревали, что их рабочий день в Минске так растянется. Уже и 8 часов положенных прошло. Но время в данном случае – деньги. На встрече в белорусском Правительстве интересы бизнеса двух стран закрепили документально. Подписали межправительственное соглашение о свободной торговле.



Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь: «Мы договорились, что возобновит работу белорусско-сербская торгово-экономическая комиссия. Её ближайшее заседание состоится не позднее сентября текущего года в Белграде или в Минске. Достигнута договоренность о создании совета делового сотрудничества Беларуси и Сербии, который будет способствовать расширению взаимодействия бизнес-кругов двух стран».



Младжан Динкич, заместитель председателя правительства, министр экономики и регионального развития Сербии: «Поскольку Сербия и Беларусь – небольшие государства, я вижу нашу перспективу и в том, что мы будем экспортировать продукцию на рынки третьих стран. Есть возможность для основания белорусско-сербских компаний. Это позволит значительно увеличить объёмы торговли. Именно с этой целью мы ожидаем приезд делегации с Минского тракторного завода».



Официальный Минск готов выслушать конкретные предложения бизнесменов в реализации совместных проектов и инвестировании. Для более оперативной и эффективной реализации задуманного глава государства предложил создать белорусско-сербский Совет делового сотрудничества. Эта структура позволит быстрее решать возникающие вопросы и при необходимости напрямую выходить на Президента.