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Президент Беларуси поздравил Украину с Днем Независимости

24 августа 2011 06:56
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Украина отмечает 20-летие Независимости. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Украины Виктора Януковича с Днем Независимости.

«Беларусь и Украину объединяет не только общая многовековая история, но и традиционно сложившиеся дружественные отношения, основанные на принципах добрососедства и уважения», - отмечается в поздравлении.

Глава нашего государства выразил убеждение, что плодотворное партнерство стран будет и далее эффективно развиваться во имя благополучия белорусского и украинского народов.

Прошедшие годы для страны оказались непростыми. Путем реформ государство идет и сегодня. Сейчас Украина активно включилась в сотрудничество в рамках СНГ. Только с Беларусью объем взаимной торговли в этом  году может превысить показатели докризисного 2008 года. Уже в первом полугодии он составил 2 миллиарда 700 миллионов долларов с положительным сальдо для Беларуси. Большую часть поставок в Украину составляют продукты нефтепереработки, сообщает корреспондент "Столичного телевидения". 

Александр Сосюра, временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь:
И география расположения стран, и традиционные наработанные связи, и желание сотрудничать позволяют иметь постоянный прирост товарооборота.

# Белоруссия

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