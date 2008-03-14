Президент Беларуси потребовал ускорить реализацию проекта по строительству делового центра "Минск-Сити"

Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу выноса за пределы столицы авиаремонтного завода и строительства новых объектов авиации.

Как подчеркнул Президент, сроки выполнения проекта давно установлены и пора переходить к конкретным действиям. Причем нужно не просто перенести завод на новое место, а создать совершенно новое предприятие и инфраструктуру. При этом сохранить квалифицированный инженерно-технический персонал и подготовить его для работы в новых условиях.

Напомним, вопросы строительства "Минск-Сити" уже поднимались на совещании у Президента в октябре прошлого года. Главой государства были поставлены конкретные задачи и сроки их выполнения. Инвестпроект оценивается приблизительно в 7 миллиардов белорусских рублей. В декабре 2007-го был разработан бизнес-план, а уже в январе начались проектные и землеотводные работы. Перенос авиаремонтного завода планируется завершить до первого января 2010-го, чтобы на этой площадке начать широкомасштабное строительство.

