Президент Беларуси посетил институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» (ФОТО)

Развитие отечественных исследований в сфере ядерной энергетики должно принести ощутимую пользу белорусской экономике, социальной сфере, научному потенциалу, а также военной безопасности страны, - заявил Александр Лукашенко.

Благодаря прямой поддержке главы государства в 1990-е годы институт удалось спасти от развала. Президент бывал здесь в 1998 и 2002 годах. В этот раз Александр Лукашенко осмотрел и произвел официальный запуск исследовательского ядерного мини-реактора – критического стенда «Гиацинт», созданного по его поручению и при содействии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Президент также ознакомился с уникальными новейшими технологиями и оборудованием, разработанными белорусскими учеными.

Александру Лукашенко была представлена подробная информация о развитии этого международного проекта. Институт создал критический стенд «Гиацинт» для исследований нейтронных размножающихся систем и выполнения различных работ в интересах экономики Беларуси. По словам председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Михаила Мясниковича, «Гиацинт» является уникальным комплексом по ядерным исследованиям, который наряду с также расположенным в Соснах комплексом «Ялина» входит в ведущую мировую десятку аналогичных систем.

– «Гиацинт» – это объект высшего технологического уклада (к этому укладу относятся космические, ядерные и нанотехнологии), – подчеркнул Михаил Мясникович.

Новый критический стенд позволит осуществлять неугасимую ядерную реакцию без внешних источников. Комплекс предназначен для отработки вопросов, связанных с конструированием атомных реакторов, работ с оптимизацией топлива (повышение КПД), испытаний техники на ядерную устойчивость, подготовки и стажировки кадров для отрасли ядерной энергетики, а также взаимовыгодного научно-технического сотрудничества с ядерными центрами зарубежных стран.

Осуществление этого проекта является индикатором инновационного характера развития белорусской экономики. Отмечается высокий интерес ядерных держав (в частности США и России) к использованию белорусского потенциала для совместных проектов в сфере исследований ядерной энергетики. По информации НАНБ, на один доллар средств, вложенных в комплекс «Ялина», приходится четыре доллара инвестиций, полученных из-за рубежа. Очень важно, что все работы, проводимые институтом, были согласованы с МАГАТЭ, а реализация проекта «Гиацинт» проходила с международной поддержкой.

По словам Михаила Мясниковича, Беларусь имеет самые передовые позиции в мире по ядерным исследованиям.

– Это не только наше утверждение, но и мнение иностранных коллег, которые сотрудничают с нами по комплексам «Ялина» и «Гиацинт», – сказал он.

В настоящее время белорусские ученые работают над вопросами внедрения водородных энергетических технологий, которые придут на смену использованию энергии ядерного распада. К этим разработкам огромный интерес проявляют зарубежные ученые: из Японии, Китая, США и других стран.

В ходе посещения института в Соснах Александр Лукашенко выслушал доклады о развитии ядерной энергетики Беларуси. В частности, главе государства была представлена информация о ходе работ по строительству первой белорусской атомной электростанции, развитии соответствующей инфраструктуры.

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси создан в 2001 году и является правопреемником Института ядерной энергетики Академии наук БССР. К моменту создания института на его площадке были введены в эксплуатацию исследовательский атомный реактор ИРТ-2000, стендовый корпус с теплофизическими экспериментальными установками, создана лаборатория реакторов физической мощности. Это единственное в стране учреждение, имеющее опыт научного сопровождения, проектирования ядерных реакторов, критических сборок и других ядерных и радиационных установок, а также научного руководства проектов создания передвижной АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.