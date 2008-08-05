Президент Беларуси посетил Дзержинский район Минской области

Переработка рапса должна быть оптимизирована в Беларуси в кратчайшие сроки. Такое поручение Правительству дал сегодня Глава государства.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы к уборке будущего урожая в республике было построено столько перерабатывающих комплексов, чтобы максимально оптимизировать переработку этой культуры в стране. Глава государства ознакомился с работой агрокомбината "Дзержинский", посетил одно из зерновых полей предприятия, где Президенту продемонстрировали возможности комбайна "Полесье-14" производства "Гомсельмаш".

Президент сегодня также посетил птицефабрику агрокомбината "Дзержинский", где ознакомился с полным циклом переработки бройлеров. Птицефабрика – это основная часть агрокомбината. Всё остальное – это присоединенные хозяйства. Такой опыт укрупнения оказался весьма успешным. Он был осуществлен, когда директором