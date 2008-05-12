Президент Беларуси посещает Несвиж

Это третий день рабочей поездки главы государства по регионам Беларуси.

Напомним, она началась с Брестской области - Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие "Отечество" и школу Пружанского района, а также Национальный парк "Беловежская пуща".

Сегодня глава государства посещает Несвиж. Президент ознакомился с ходом реставрационных работ в Несвижском замке, осмотрел спортивный комплекс "Замковый", посетил Несвижский филиал Минского племенного предприятия.Развивать эту сферу животноводства – такое поручение Главы государства прозвучало здесь сегодня. Президент также подчеркнул, что племенному животноводству должно уделяться не меньшее внимание, чем возвращению земель в севооборот. Как показывает практика, качество мяса и молока на 40 % зависит от генетики. "Нужно учитывать, что в мире племенной скот стоит дорого. Развитие племенного дела - это большая перспектива. Поэтому сюда необходимо направить столько денег, сколько потребуется", - сказал Александр Лукашенко. По мнению Президента, качественный генетический материал, получаемый в Беларуси, может экспортироваться.В Беларуси в ближайшее время необходимо оптимизировать структуру сельскохозяйственных организаций – это еще одно поручение Президента страны.Дальнейший ход реконструкции несвижского замка может быть приостановлен. Президент Александр Лукашенко сегодня ознакомился с тем, как восстанавливают этот памятник архитектуры 16-18 веков. Глава государства оказался крайне недоволен увиденным и раскритиковал сроки и качество работ. Президент поручил в течение недели внести ему согласованное решение по дальнейшему использованию средств на реставрацию. Глава государства также поручил завершить реставрацию дворцово-паркового ансамбля в Несвиже к маю 2010 года.