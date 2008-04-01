Президент Беларуси поручил повысить эффективность работы прокуратуры

Глава государства принял с докладом генерального прокурора Беларуси Григория Василевича. Изменения коснутся в первую очередь исполнительной ветви власти. Генпрокурор отметил, что необходимо бороться с бумажной волокитой и разумно применять существующий свод законов. В этой связи Григорий Василевич сообщил, что из 65 тысяч обращений в генеральную прокуратуру, каждое седьмое признано обоснованным.



Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению количества преступлений, их раскрываемость по-прежнему находится на невысоком уровне. В Беларуси из 180 тысяч преступлений более 100 тысяч приходится на хищения имущества, совершается много квартирных краж. По мнению генпрокурора, необходимо больше внимания уделять профилактике и предупреждению правонарушений, в том числе и со стороны органов исполнительной власти.



Григорий Василевич в этой связи высказал мнение о том, что при принятии решений о кадровых перемещениях и назначениях руководителей местных органов власти необходимо учитывать в качестве одного из критериев оценки деятельности чиновника общий уровень преступности на подведомственной ему территории.