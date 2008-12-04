Президент Беларуси подписал указ о привлечении к ответственности некоторых должностные лиц

Так, объявлен выговор генеральному прокурору Григорию Василевичу и бывшему генпрокурору республики Петру Миклашевичу.

Они наказаны за серьезные упущения в работе с кадрами в органах прокуратуры, непринятие надлежащих мер по восстановлению законности, нарушенной при предоставлении Минским райисполкомом земельных участков в районе дачного поселка "Криничный", а также по обеспечению надзора за соблюдением требований жилищного законодательства при рассмотрении гражданских дел с участием бывшего прокурора Минской области Михаила Снегиря.

За значительные упущения в работе по подбору и расстановке руководящих кадров в органах прокуратуры объявлен выговор бывшему Государственному секретарю Совета Безопасности Беларуси Виктору Шейману.

Выговор объявлен и бывшему председателю Минского облисполкома Николаю Домашкевичу за непринятие должных мер по обеспечению контроля за соблюдением законодательства при предоставлении Минским райисполкомом земельных участков в районе дачного поселка "Криничный" Министерства внутренних дел.

