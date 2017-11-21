Президент Беларуси: почему при росте ВВП нет роста доходов населения?

Новости Беларуси. Рост доходов населения, занятость и проект бюджета на 2018 год – эти темы 21 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На разговор во Дворец Независимости пригласили представителей правительства, Нацбанка, руководителей областей и Минска. По сути, на совещании подвели итоги работы за 2017 год. Сегодня в белорусской экономике наметился рост, но почему при этом, интересуется Президент, не растут зарплаты у людей? Особенно тех, чьи доходы ниже среднего?

Александр Лукашенко подчеркнул, что будущий год будет особым – нам предстоит наверстывать упущенное.

Поэтому вопросы с работой и доходами белорусов нужно решать уже сейчас.