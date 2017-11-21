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Президент Беларуси: почему при росте ВВП нет роста доходов населения?

21 ноября 2017 18:56
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Новости Беларуси. Рост доходов населения, занятость и проект бюджета на 2018 год – эти темы 21 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На разговор во Дворец Независимости пригласили представителей правительства, Нацбанка, руководителей областей и Минска. По сути, на совещании подвели итоги работы за 2017 год. Сегодня в белорусской экономике наметился рост, но почему при этом, интересуется Президент, не растут зарплаты у людей? Особенно тех, чьи доходы ниже среднего?

Александр Лукашенко подчеркнул, что будущий год будет особым – нам предстоит наверстывать упущенное.

Поэтому вопросы с работой и доходами белорусов нужно решать уже сейчас.

Президент Беларуси: почему при росте ВВП нет роста доходов населения?-1

Екатерина Жилянина, СТВ:
Восстановление экономического роста (+ 2 % ВВП), увеличение объемов экспорта, положительное сальдо внешней торговли, стабильность валютного рынка и наращивание золотовалютных резервов. Текущий год демонстрирует вполне себе положительную динамику.

Да, темпы роста невысоки, но к 2018 подходим с определенным оптимизмом.

Уверены в этом представители экономического блока. В подтверждение и международные финансовые институты улучшают прогнозы по развитию белорусской экономики. Из семи ключевых показателей эффективности задания выполнены по пяти – пока хромают реальные денежные доходы населения и привлечение инвестиций. Впрочем, это предварительные итоги, окончательно по году их подведут в феврале. А сегодня о проделанной работе, дабы наметить траекторию будущего развития, руководители ключевых ведомств в широком составе собрались доложить Президенту.

Президент Беларуси: почему при росте ВВП нет роста доходов населения?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика за 2015-2016 годы потеряла 6 %. В этом году отыграли только 2 %, что явно недостаточно. Возникает закономерный вопрос: почему при росте валового внутреннего продукта нет роста доходов населения?

Я не настаивают на том, чтобы это был заоблачный рост. Приемлемый рост, и он определен.

Даже за два года мы не восстановили уровень, который был в конце прошлой пятилетки. Настораживает ситуация в сфере инвестиций. По моей информации, на следующий год их запланировано аж 65 % от уровня 2011 года. Этого крайне недостаточно для простого поддержания конкурентоспособности экономики. Если нет собственного капитала, надо искать и привлекать инвесторов. Кстати, они тоже есть, и кредиты приемлемые тоже есть. Но удивительно – проектов нет.

Подробности в сюжете.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Экономика

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