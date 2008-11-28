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Президент Беларуси освободил от занимаемых должностей четырех сотрудников МВД

28 ноября 2008 17:53
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Соответствующие указы глава государства подписал сегодня. Генерал-майор милиции Александр Щурко освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел – начальника криминальной милиции. Генерал-майор милиции Виктор Филистович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел – начальника главного управления кадров. Полковник милиции Виктор Мельников освобожден от должности начальника Департамента финансов и тыла МВД, полковник милиции Лидия Иванчикова – от должности начальника Департамента по гражданству и миграции МВД. В соответствии с указами все они зачислены в распоряжение министра внутренних дел.

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