Президент Беларуси: оптимизация госаппарата не должна сводиться к бездумному сокращению численности

Новости Беларуси. Оптимизация структуры и исключение дублирующих функций. 17 марта на совещании у Президента обсуждали тему эффективности госаппарата. Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что оптимизация не должна сводиться к бездумному сокращению численности. Речь прежде всего о создании эффективной модели управления, которая поспособствует динамичному развитию страны.

Первые шаги по оптимизации госаппрата были предприняты еще в 2013 году. Работу необходимо продолжить. При этом внимание уделить качеству всей управленческой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если мы пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем. Нам надо оптимизировать процессы, и гораздо больший эффект мы можем получить от этого. Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов. Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу. Прежде всего нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Главная цель в этом деле – избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций, то есть тех функций, которые аппарат и государственные органы выполнять вообще не должны. А самое главное – дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений. У нас часто бывает, когда решение уже принято, в том числе и Президентом, и его надо формализовать, то есть облечь в какой-то документ (указ, Декрет, распоряжение, поручение). Тем не менее месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму.

Как бы мы сегодня ни сокращали численность, мы договорились, что внизу, в сельских советах, в районах, в принципе, нечего сокращать уже. Это они сами посмотрят, если один человек, полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплату другим, это не возбраняется. Но нам туда уже лезть нечего. Там у нас осталось по 80 человек.

По итогам совещания Президент поручил доработать подходы к оптимизации до конца года. Главная задача, которая стоит перед госорганами, дебюрократизация. Необходимо отсечь все лишнее, то что мешает эффективной работе.