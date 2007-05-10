Президент Беларуси одобрил программу по борьбе с коррупцией

Александр Лукашенко утвердил Государственную программу по борьбе с коррупцией на 2007-2010 годы. В ней определены основные задачи по снижению уровня коррупционной преступности, повышению эффективности деятельности правоохранительных органов, усилению прокурорского надзора и госконтроля. Важное место в документе отведено организации и проведению проверок. Особенно - при строительстве объектов госсобственности за счет бюджетных ассигнований, предоставлении земельных участков, жилья из госфонда, а также в кредитно-финансовой и банковской сферах.