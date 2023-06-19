Президент Беларуси обсудил с главой ЦИК подготовку к электоральной кампании 2024 года. Какие новшества ожидаются?

Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м белорусы будут выбирать своих представителей в законодательную власть всех уровней. Историчность момента в законодательных переменах: электоральная кампания пройдет уже с учетом изменений Основного закона и в парадигме нового для нашей правовой системы понятия «гражданское общество». Именно в 2024 году приступит к работе новый институт народовластия – ВНС. Политическая повестка насыщена созидательными событиями. Но ее, как всегда, попробуют обыграть и деструктивные силы. Почему белорусские выборы будут точно лучше американских – тему продолжит политический обозреватель Евгений Пустовой.

Как проводить выборы, белорусы определились. Впервые в истории нашей современной государственности в электоральном поле появился единый день голосования. К нему готовятся заранее. Сегодня, 19 июня, глава государства с председателем Центризбиркома обсудили избирательную кампанию будущего года. «Мы должны честно провести эти выборы». Лукашенко встретился с главой ЦИК. Подробнее здесь. Выбирать парламентариев и депутатов местных Советов разных уровней белорусы теперь будут в последнее воскресенье февраля. За 3-4 дня до весны. Но работа начинается уже сейчас.

«Провести ряд процедур». Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы в местные Советы. Выборы всегда важное испытание для государства. Что называется, свои голоса инвестируем в свое будущее. А теперь любой электоральный процесс еще «война» с технологиями манипуляций, а на постсоветском пространстве и борьба против западной экспансии. Чтобы смести страну, надо поменять власть. Поменять национальную на прозападную. Учитывая элемент ядерного сдерживания, в Беларусь вернулось и возвращается тактическое ядерное оружие, самый вероятный момент изменения конституционного строя – выборы. Сергей Клишевич: наша главная задача – минимизировать негативное влияние извне на выборы в Беларуси. Подробнее здесь. Выборы депутатов всех уровней в один день с одной стороны риск. Убрать с политического поля сразу всех прогосударственно настроенных людей. С другой – большие возможности для перемен. Свежие лица сразу на всех этажах народовластия. И что существенно, это весьма экономично.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Уменьшилось количество комиссий за счет того, что окружные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей выполнят функцию окружных комиссий по выборам депутатов областных и Минского городского Совета депутатов. То есть небольшое укрупнение произошло. Плюс мы формируем участковые комиссии в более короткие сроки, то есть за 30 дней до проведения выборов. Это тоже дало определенную экономию. В целом, если посмотреть в долларовом эквиваленте, то мы за счет совмещения выборов где-то примерно в два раза экономим средства, если бы проводили отдельно кампании каждую. Электоральная кампания пройдет уже с учетом изменений Основного закона, избирательного законодательства и нового для нашей правовой системы понятия «гражданское общество». Число парламентских округов останется прежним – 110. Могут скорректировать лишь их границы. В стране появился еще один закрепленный Конституцией институт народовластия – ВНС.