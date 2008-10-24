Президент Беларуси назначил членом Совета Республики Национального собрания четвертого созыва Бориса Батуру

Согласно Конституции в верхнюю палату белорусского парламента по 8 сенаторов выбирают все области и столица, а еще 8 назначает своим Указом президент. Напомним, свой выбор регионы страны уже сделали. Неизвестны, таким образом, 7 членов Совета Республики, которых назначит глава государства. Кроме того, Минску предстоит определиться еще с одной кандидатурой. Столица в новом составе Совета Республики пока представлена семью сенаторами.