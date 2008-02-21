Президент Беларуси направляется с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Неформальный саммит глав государств-участников СНГ пройдет в Москве. Как ожидается, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам дальнейшего сотрудничества на постсоветском пространстве.

Процесс интеграции на постсоветском пространстве многогранный и сложный. И ровным он не был никогда. Разногласия у сторон возникали периодически. Но 1,5 десятилетия научили партнеров не стремиться к громким заявлениям. Поэтому и концепцию дальнейшего развития Содружества в октябре 2007 утвердили без лишнего шума.

На постсоветском пространстве несколько объединений по интересам. ЕвразЭС - блок из шести участников и трех наблюдателей. Беларусь, Россия и Казахстан в его рамках уже приступили к созданию полноценного таможенного союза и готовы торговать без ограничений. ОДКБ - это военно-политическое объединение. И здесь Минск, Москва и Астана играют первые роли. В случае военных конфликтов участники блока придут на помощь.

Еще одна структура - ГУАМ создана как будто в противовес ОДКБ. Ее участники выбрали несколько иной путь развития. А Грузия и Украина и вовсе не скрывают симпатий к блоку НАТО. Вступив в него, они подпишут смертный приговор СНГ, по крайней мере, в его нынешнем виде.

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве во многом зависят от политики Кремля. Москва должна стать мощным объединительным центром. А пример реальных достижений сотрудничества есть - союзное государство Беларуси и России.

