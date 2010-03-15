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Президент Беларуси направился с официальным визитом в Венесуэлу

15 марта 2010 07:30
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Александр Лукашенко проведет переговоры с главой боливарианской республики Уго Чавесом в узком, а затем расширенном форматах. По итогам стороны подпишут ряд важных документов.

В планах совместной работы двух лидеров знакомство с реализацией белорусско-венесуэльских проектов в различных сферах. Отметим, это второй визит Александра Лукашенко в Венесуэлу. Предыдущий был в декабре 2007 года.

О новых направлениях сотрудничества стороны говорили накануне в Каракасе на правительственном уровне. Беларусь будет строить заводы по выпуску тракторов и грузовых автомобилей в Венесуэле. Специалисты совместно наладят производство стройматериалов и будут строить жилье. В сфере нефтедобычи обсуждается возможность поставки в нашу страну для переработки венесуэльской нефти, а также перспективы добычи газа.

# Лукашенко # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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