Президент Беларуси намерен усилить контроль за деятельностью прокуратуры

Об этом Александр Лукашенко заявил, представляя в должности председателя Конституционного суда Петра Миклашевича и генерального прокурора Григория Василевича.

Александр Лукашенко вручил генпрокурору Григорию Василевичу и главе Конституционного суда Петру Миклашевичу служебные удостоверения и поставил перед новоназначенными высшими госчиновниками ряд задач.



Так в частности, Президент заявил, что Генеральная прокуратура - это часть нашей правоохранительной системы и подконтрольная часть общества. Поэтому в ближайшее время Глава государства намерен усилить контроль за деятельностью прокуратуры.



Что касается нового формата работы Конституционного суда, то для этой структуры должны быть определены дополнительные направления деятельности. Президент заявил, что конституционный контроль в стране должен быть усилен и стать еще более эффективным. Александр Лукашенко напомнил, что Конституционный суд осуществляет контроль за незыблемостью святая святых - Конституцией Беларуси, обеспечивая ее верховенство.