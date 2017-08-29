Президент Беларуси накануне нового учебного года вручил госнаграды работникам системы образования

Новости Беларуси. За профессионализм и упорный труд. Накануне нового учебного года работникам системы образования государственные награды вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил: сегодняшняя встреча особенная. Медалями, грамотами, благодарностями и званиями отмечены те, чей вклад в развитие общества переоценить невозможно. Многие из присутствующих в зале государственных наград были участниками республиканского педагогического совета. Учителя-новаторы, авторы учебников, воспитатели детских садов и ректоры университетов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вручение государственных наград в преддверии Дня знаний – не только признание ваших личных заслуг, но и знак глубокого уважения к благородной профессии учителя. Все понимают, насколько важно хорошее воспитание детей с первых лет жизни. Поэтому огромное значение приобретает качество работы дошкольных учреждений. Оно в первую очередь зависит от воспитателей, от их душевной теплоты и умения подобрать ключик к каждому маленькому. Такие люди заслуживают всяческой поддержки и поощрения. Медалью, благодарностью Президента по праву награждены присутствующие здесь воспитатели детских садов Гродно и Витебска, лучшие учителя и руководители столичных, областных и районных школ и гимназий за свои трудовые успехи, высокий профессионализм, верность призвания педагога удостоены государственных наград. Уверен, что они станут для вас хорошим стимулом в дальнейшей, еще более успешной работе.
Важную роль играет профессионально-техническое образование (мы об этом уже говорили). И мы достигли в развитии нашего профтехобразования немалых успехов. Востребованность его в стране и у зарубежных партнеров является своеобразным знаком качества.
За подготовку квалифицированных специалистов для отраслей экономики отвечает прежде всего высшая школа. Многие вузы успешно внедряют инновационные методы обучения и становятся настоящими центрами продвижения научно-технического прогресса как в регионах, так и в столице нашей Беларуси.
В этот торжественный день поздравляю вас с заслуженными наградами, желаю вам долгих лет жизни, счастья, благополучия и достижений в этом нелегком, но очень почетном труде.
Перед торжественной церемонией для педагогов провели экскурсию по Дворцу Независимости – самому молодому и эксклюзивному административному зданию Беларуси. О залах, которые не раз мелькали в новостных лентах в связи с событиями мирового масштаба, теперь учителя не понаслышке смогут рассказать своим подопечным.
Ирина Пичугина, учитель географии гимназии № 1 Жодино:
Единственная профессия, которая дана богом, – это учитель. А все остальные профессии от него. Поэтому звание учителя – это действительно очень значимо, очень гордо. И сегодня, получив эту награду, это дает определенный стимул всегда тянуться вверх и чего-то достигать в своей профессии, быть действительно профессионалом своего дела.