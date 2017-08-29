Президент Беларуси накануне нового учебного года вручил госнаграды работникам системы образования

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вручение государственных наград в преддверии Дня знаний – не только признание ваших личных заслуг, но и знак глубокого уважения к благородной профессии учителя. Все понимают, насколько важно хорошее воспитание детей с первых лет жизни. Поэтому огромное значение приобретает качество работы дошкольных учреждений. Оно в первую очередь зависит от воспитателей, от их душевной теплоты и умения подобрать ключик к каждому маленькому. Такие люди заслуживают всяческой поддержки и поощрения. Медалью, благодарностью Президента по праву награждены присутствующие здесь воспитатели детских садов Гродно и Витебска, лучшие учителя и руководители столичных, областных и районных школ и гимназий за свои трудовые успехи, высокий профессионализм, верность призвания педагога удостоены государственных наград. Уверен, что они станут для вас хорошим стимулом в дальнейшей, еще более успешной работе.

Важную роль играет профессионально-техническое образование (мы об этом уже говорили). И мы достигли в развитии нашего профтехобразования немалых успехов. Востребованность его в стране и у зарубежных партнеров является своеобразным знаком качества.

За подготовку квалифицированных специалистов для отраслей экономики отвечает прежде всего высшая школа. Многие вузы успешно внедряют инновационные методы обучения и становятся настоящими центрами продвижения научно-технического прогресса как в регионах, так и в столице нашей Беларуси.

В этот торжественный день поздравляю вас с заслуженными наградами, желаю вам долгих лет жизни, счастья, благополучия и достижений в этом нелегком, но очень почетном труде.

Перед торжественной церемонией для педагогов провели экскурсию по Дворцу Независимости – самому молодому и эксклюзивному административному зданию Беларуси. О залах, которые не раз мелькали в новостных лентах в связи с событиями мирового масштаба, теперь учителя не понаслышке смогут рассказать своим подопечным.