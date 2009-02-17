Президент Беларуси находится с визитом в Могилевской области

Александр Лукашенко, посещая могилевское предприятие "Бабушкина крынка", дал ряд конкретных поручений по развитию перерабатывающих предприятий страны.В частности, они касаются снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. В Могилеве главе государства доложили о производственно-экономическом, социальном развитии предприятия и его работе в современных финансово-экономических условиях. Шла речь о технологическом перевооружении и выпуске новых видов продукции, расширении рынков сбыта.