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Президент Беларуси находится с визитом в Могилевской области

17 февраля 2009 17:55
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Александр Лукашенко, посещая могилевское предприятие "Бабушкина крынка", дал ряд конкретных поручений по развитию перерабатывающих предприятий страны.В частности, они касаются снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. В Могилеве главе государства доложили о производственно-экономическом, социальном развитии предприятия и его работе в современных финансово-экономических условиях. Шла речь о технологическом перевооружении и выпуске новых видов продукции, расширении рынков сбыта.

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