Президент Беларуси находится с официальным визитом в Украине.

Как ожидается, глава нашего государства проведет ряд встреч с руководством страны.

В частности, сегодня запланированы переговоры Александра Лукашенко с Виктором Ющенко. По результатам встречи стороны планируют подписать пакет двусторонних документов, касающихся развития торгово-экономических отношений двух стран, приграничного сотрудничества, взаимодействия по реализации взаимовыгодных проектов в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также межрегионального сотрудничества.

Начнётся официальный визит белорусской делегации в Украину с культурного события. Сегодня в Киеве состоится церемония закладки камня на месте будущего памятника белорусскому писателю Владимиру Короткевичу. Наш земляк учился в Киеве, заканчивал там университет и начинал свою творческую деятельность.

Это не единственное мероприятие культурного плана. После обеда запланирована ещё одна церемония — открытие Центра белорусского языка и культуры в главном украинском вузе — Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.