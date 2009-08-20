Президент Беларуси: Мы все равно не умрем

Александр Лукашенко ответил на вопрос о сотрудничестве Беларуси с Евросоюзом.

- Мы готовы вести с Европейским союзом диалог по всем вопросам. Повестка дня определена, и вроде бы диалог идет неплохо. Я не хочу лишний раз перечислять то положительное, что уже сделано нами в сотрудничестве с Евросоюзом. Я не однажды благодарил за ту поддержку, которую оказал нам МВФ, отдельные европейские государства. Мы неоднократно разговаривали об инвестиционной привлекательности Беларуси, о том, что к нам идут западные инвесторы, и так далее…

Но я скажу об одной проблеме: хотелось бы предупредить европейцев, что, если они думают, что можно постоянно нам ставить условия, потому что якобы у Беларуси с Россией испортились отношения (а у нас хорошие, отличные отношения с Россией, хоть и имеются, да, некоторые проблемы, но проблем не бывает только у тех, кто ничего не делает), и, мол, мы сейчас Лукашенко подкрутим, он всех преступников из тюрем повыпускает и сломает все законодательство – если они так думают, они ошибаются. Беларусь готова работать на полноправной и взаимовыгодной основе, как с Европейским союзом, так и с США.

Но рассчитывать на ситуацию, когда мы (Запад- прим. ред.) что-то подкрутим, надавим, и белорусское руководство вынуждено будет на что-то пойти, Западу не стоит.

Меня часто начинают критиковать, что, мол, Лукашенко держится за власть. Но я наделен соответствующим правом согласно Конституции. Если кто-то на Западе рассчитывает, что путем каких-то махинаций эту власть можно отнять и передать оппозиции - ничего из этого не получится. Беларусь стремится вести честный диалог с Европой, и все больше политиков на Западе понимают это. Но не надо нас пытаться согнуть через колено. Мы все равно не умрем. Свой суверенитет и независимость обеспечим. Да и нормальные, комфортные условия для жизни людей обеспечим – вы сами видите, чему мы в экономике научились и чего достигли за последние годы, - заявил Президент.