Президент Беларуси дал интервью вьетнамским СМИ

Накануне визита в социалистическую республику Вьетнам Александр Лукашенко заявил о необходимости активизации торгово-экономических отношений двух стран.

По его мнению уровень товарооборота не соответствует имеющемуся потенциалу. Предстоящий визит на высшем уровне должен послужить импульсом в развитии торгово-экономического партнерства.

"Наиважнейшее направление моего визита во Вьетнам, это прямо признать, что имея блестящие политические отношения, отношения между народами, отношения друг к другу, мы не имеем нормальной базы. Нам надо увеличить товарооборот, причем делать это немедленно. Я хочу пригласить бизнесменов Вьетнама, руководство Вьетнама - внимательно посмотреть на Беларусь. Создать здесь свои производства. Чтобы вы через Беларусь могли торговать со всем западным миром. Мы предложим вам самые лучшие условия. В то же время, мы хотим прийти к вам со сборочным производством", - подчеркнул Президент.

Предстоящий визит главы государства во Вьетнам - уже второй в истории суверенной Беларуси. Впервые с официальным визитом Александр Лукашенко посетил Социалистическую республику в апреле 1997-го. Сегодня страны поддерживают постоянные контакты на межпарламентском уровне, взаимодействуют в международных организациях. В Беларуси зарегистрировано несколько совместных предприятий с участием вьетнамского капитала.

По итогам прошлого года товарооборот составил более 63 миллионов долларов. Наша страна экспортирует во Въетнам - калийные удобрения, тракторы, карьерные самосвалы. Из Юго-Восточной Азии к нам поступают натуральный каучук, морепродукты, одежда, чай и кофе. Многие граждане Вьетнама - выпускники белорусских вузов - занимают сегодня высокие должности в этой стране.

В сегодняшнем интервью вьетнамским СМИ Александр Лукашенко также затронул тему внешней политики Беларуси. Глава государства считает, что если бы Беларуси не мешали развивать экономику, то она прирастала бы еще большими темпами. Президент выразил уверенность, что, несмотря на определенные шероховатости, Беларусь в ближайшее время выстроит нормальные отношения со всеми странами.

