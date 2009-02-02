Президент Беларуси дал интервью ведущему европейскому информационному телеканалу "Евроньюс"

Разумным и своевременным назвал Александр Лукашенко шаг Европейского Союза навстречу Беларуси.

Его спутниковое и эфирное телевещание охватывает более полумиллиона зрителей и 119 стран мира. Принципиальная позиция редакции канала известна среди мировых СМИ как принципиальная, независимая и свободная от какого-либо политического или экономического давления. Интервью – одна из главных еженедельных рубрик телеканала. А гости – главы государств и известные политики.

Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы, касающиеся как внутренней так и внешней политики страны. В частности, глава государства прокомментировал нынешнее "потепление" в отношениях Беларуси и Евросоюза. Назвав этот период точкой отсчета в развитии новых отношений.

Еще сегодня говорили о том, как отразился финансовый кризис на экономике Беларуси, что изменится с вводом в строй нового газопровода "Северный поток". И полная телеверсия диалога главы государства с журналистом будет дана в эфире телеканала Евроньюс в пятницу в рубрике "Интервью".