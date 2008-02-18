Президент Беларуси дал интервью телеканалу "RUSSIA TODAY" и информагентству "РИА Новости"

"Свою страну через несколько лет я вижу стабильной, гордой и независимой", - заявил Александр Лукашенко. Глава государства охарактеризовал Беларусь в ближайшем будущем как страну с молодым лицом, к тому же не приносящую никаких проблем своим соседям.

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В ходе интервью Президент Беларуси ответил на ряд вопросов, касающихся внешней и внутренней политики нашего государства. Российские репортеры интересовались мнением Президента относительно предстоящего неформального саммита Глав государств СНГ.

В разговоре также была затронута тема интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Вопросы личного характера касались взаимоотношений Лукашенко и Путина, Лукашенко и Медведева.



По сообщению пресс-службы Президента, комментируя по просьбе представителей СМИ самопровозглашение независимости Косово, Президент отметил, что Беларусь поддерживает точку зрения, высказанную российскими дипломатами.



"Могу сегодня сказать тем, кто сожалел и был против бомбежки Югославии: не поздно ли мы за это взялись? Вот тогда надо было не допустить дележки Балкан, и тогда надо было защищать Югославию. И у нас с Россией для этого все было. Сегодня поздно "песни петь". Процесс уже начался давно, он идет. Черногория ушла, другие республики ушли. Оставалось Косово. Это же продолжение того раскола. Мы потеряли свое влияние там уже давно. Нам нельзя было этого допустить - и сегодня не было бы вопросов по независимости. Можем ли мы повлиять на этот процесс? Нет, мы не можем, давайте скажем об этом откровенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.



"Но так проблемы не решаются. Европа ведет себя в этом плане (я не говорю об американцах) даже в нашем европейском доме несолидно. Сплошные двойные стандарты. Они упрекают нас, прежде всего Россию, что неправильная позиция по Абхазии, по Южной Осетии, Приднестровью. А это что - правильно? Поэтому все эти рассуждения, которые идут от нас и от России, абсолютно справедливы. Но еще раз подчеркиваю - поздно, процесс давно начался, он уже заканчивается. Мы "бьем по хвостам". Тогда надо было защищать Югославию. Я очень хорошо знал ту ситуацию - России тогда не стоило больших усилий противостоять той агрессии, которая осуществлялась против братского нам народа", - заявил Президент.