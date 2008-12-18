Президент Беларуси дал интервью руководителям ведущих республиканских СМИ

Такие интервью белорусского Президента стали регулярными для западных и российских СМИ. Только в последние полгода Александр Лукашенко несколько раз встречался с крупнейшими изданиями Запада. Сегодня в Резиденции – руководители ведущих белорусских Средств массовой информации – трех телеканалов, газеты «Советская Белоруссия» и Белорусского телеграфного агентства.



Конец года – хороший повод подвести итоги и поговорить о будущем страны. И, надо сказать, вопросов накопилось много – затронута и внутренняя и внешняя политика государства, а также стратегия выживания в непростых современных условиях.



Так, один из вопросов, к которому Президент возвращался не раз – либерализация. Причём не только экономики, но и жизнедеятельности всего общества. И, пожалуй, одной из ключевых фраз в ответе можно назвать следующее замечание Александра Лукашенко: «Надо прекратить бюрократическое издевательство над экономикой». Засилья бюрократии в сложных финансовых условиях, когда в мире пылает экономический кризис – быть не должно. При этом Глава государства подчеркнул особо, что очень важно поддерживать инициативу самих людей, нужно дать им больше свободы.



Александр Лукашенко также заметил, что государство готово уйти из тех сфер, где государственное управления становится не эффективным. И в Беларуси будет проводиться приватизация ряда предприятий, но за очень большие деньги. Системообразующие предприятия, если и продаются, то только в исключительных случаях. Таких исключительных случаев сегодня в Беларуси нет, даже несмотря на мировой финансовый кризис. Президент сообщил, что уже подписаны важные документы, которые напрямую связаны с либерализацией экономики, их опубликуют в ближайшее время.



Кстати, многие вопросы, так или иначе, касались финансового кризиса, а также будущего белорусского рубля. И здесь Александр Лукашенко заметил, что со стороны государства сделано всё возможное, теперь главное – как поведут себя люди. Очевидно, что хранить сбережения в белорусских банках – выгодно. Национальная валюта сегодня стабильна, и страна намерена выйти из ситуации спокойно и с достоинством.



Касаясь политики на международной арене, Президент подчеркнул, что Беларусь всем ходом своего развития заслужила играть ведущую роль в системе международных отношений. После распада Союза, чтобы найти свое место как независимое, суверенное государство, Беларуси пришлось сильно побороться. Некоторым это не нравится. Но Беларусь решительно настроена и дальше защищать суверенитет и независимость. Для этого у республики есть все ресурсы.



Отмечены и темы ПРО и расширения Нато на Восток. Президент подчеркнул, что разделяет здесь позицию России и заявления Дмитрия Медведева. Дружить с Западом против России и с Россией против Запада мы не собираемся, заявил Президент. Беларусь была и останется связующим мостом между Востоком и Западом.



Разумеется, журналисты интересовались и ценами на ГАЗ. Этот вопрос, в ряду других, Главы государств – Лукашенко и Медведев – намерены обсудить уже в этот понедельник в Москве на двусторонней встрече. Белорусский лидер заметил – у России есть большой интерес по многим направлениям – от обороны до экономических и социальных вопросов. Беларусь же заинтересована в поставках природного газа и нефти. Президент выразил уверенность, что переговоры состоятся.



Прощаясь с руководителями ведущих СМИ страны, Александр Лукашенко отметил, что так встречаться надо чаще. Он всегда готов без прикрас ответить на все вопросы.



Полную телеверсию интервью Президента зрители смогут увидеть сегодня 18 декабря в 21 час на всех трёх каналах. Стенограмма будет опубликована завтра на сайте главы Государства и в газете «Советская Белоруссия».