Президент Беларуси дал интервью британской газете "Файнэншнл таймс" и немецкой "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг"

Порядка миллиона европейских читателей смогут узнать из первых уст, что официальный Минск думает об отношениях с Западом.

Журналисты двух ведущих западных изданий общались с белорусским лидером более двух часов и успели задать 13 вопросов. Большинство из них касалось политики страны на международной арене. Так в частности, отвечая на вопрос об отношениях белорусского государства с Европой, Александр Лукашенко подчеркнул – наша страна всегда стремилась, чтобы они были хорошими. Многовекторность во внешнеполитической стратегии, заметил Глава государства, была определена еще с первых дней его президентства. Это продиктовано многими факторами, в том числе экономикой и географическим расположением страны.



Отвечая на один из самых распространенных в последнее время вопросов – о политике Запада в отношении Беларуси в контексте предстоящих парламентских выборов – Президент подчеркнул: наша страна полностью открыта для международных наблюдателей. Любой желающий уже сегодня может посмотреть – в соответствии ли с законами проходит предвыборный период, досрочное голосование и сами выборы. Каким же станет новый Парламент решать белорусскому народу.



Газета "Файненшнл таймс" – одна из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире с тиражом свыше 420 тысяч экземпляров. Ее журналисты регулярно получают национальные и международные награды. Кстати, это единственная иностранная газета, которая доставляется сегодня в Белый Дом. Немецкая же "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг", хорошо известна европейцам и отличается своим либеральным консерватизмом. Ее ценят за независимые взгляды и качественный анализ экономических и политических событий.