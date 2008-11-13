Президент Беларуси Александр Лукашенко возмущён фактами роста коррупции в силовых структурах страны

"Коррупция – реальная угроза безопасности страны – и политической, и экономической", – так назвал это явление Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам эффективности принимаемых мер в борьбе с коррупцией.

Особо актуальным и этот вопрос и проблема де бюрократизации звучат в нынешних экономических условиях. При этом, глава государства считает, что коррупция – несмываемое пятно на репутации власти. И заверил: в Беларуси беспредела не будет.

Сегодня состоялся весьма жесткий разговор. Президентом были озвучены и факты вопиющих нарушений законодательства. Причем фигурантами по этим фактам являются должностные лица, в том числе – высочайшего ранга – служебный долг которых – стоять на страже закона. Разговор был не только жестким, но и предельно открытым: ни одно слово не было скрыто от многочисленных представителей средств массовой информации, работающих на совещании.

Публичность – это самый мощный фактор воздействия на общественное мнение. Совещание по коррупции – казалось бы априори – закрытого характера. Но Президент сегодня неожиданно попросил остаться в зале представителей всех СМИ. Подчеркнув при этом, что борьба с коррупцией и совещание по этой теме должны быть только в открытом формате.

Это совещание неплановое – сразу настроил на серьезный лад глава государства. И потом пояснил, чем вызван такой состав чиновников и почему их всех собрали в этом зале. Причина – вопиющие факты служебных злоупотреблений и неприкрытых проявлений коррупции, о чем и стало известно Президенту.

Более всего возмущает Президента то, что коррупция разрастается там, где по долгу службы должны с ней бороться. Во взяточничестве замешаны представители силовых структур. Которые призваны предотвращать и пресекать эти преступные явления. А в масштабе глобальном, мировом, именно коррупция, убежден Александр Лукашенко, причина кризисных явлений в финансовой сфере.

Основные ведомства, которые сегодня предоставили Президенту отчеты о результатах борьбы с коррупцией в стране: Генеральная прокуратура. Верховный суд и Совет Безопасности. Строительство, торговля и промышленность – эти сферы более всего подвержены таким явлениям как взяточничество и злоупотребления служебным положением. Глава Верховного Суда с сожалением констатировал: способы борьбы со злостными коррупционерами не поспевают за ухищрениями самих преступников.

Способы борьбы усовершенствовать, а меру наказания ужесточить – так жестко и принципиально Президент отреагировал на факты коррупционных злоупотреблений, особенно среди людей в погонах. До чего же мы дойдем, если борьбой с коррупцией занимаются люди, которые сами попирают законы и нормы морали – этот почти риторический вопрос прозвучал сегодня в зале. Люди в погонах не смогли на него ответить. Глава Совбеза постарался вкратце рассказать о сути коррупции в Беларуси.

Президент остался недоволен услышанным в докладах главных персон в антикоррупционной борьбе. Более того, глава государства усомнился в и откровенности присутствовавших в зале людей в форме. Начиная с 1994 года, Президент Беларуси дал множество поручений по усилению борьбы с коррупцией. Только их перечень сегодня занял бы более 30 страниц. Все ведомства уже формально отчитались о выполнении этих поручений. Однако Александр Лукашенко подчеркнул: реальный эффект далек от ожидаемого.

Сегодняшнее совещание у главы государства отличала особая атмосфера: Президент жестко, принципиально осудил случаи злоупотреблений служебными полномочиями и еще более – факты их замалчивания. Это совещание не было простым объявлением очередного этапа борьбы с коррупцией: в зале прозвучали конкретные фамилии. За вопиющими фактами сегодня последовало и моментальное поручение силовым структурам: коррупционеров наказать. Так, как они этого заслуживают.

Глава государства сегодня озвучил еще несколько нелицеприятных фактов: рассказал о практике пересаживания с одной должности на другую провинившихся чиновников. Впредь такая практика в Беларуси будет неприемлема. Для Министерства внутренних дел сегодняшнее число, 13-е, тоже оказалось несчастливым: на совещании у Президента были названы имена и должности коррупционеров этого силового ведомства.

В стране должны быть создана антикоррупционная атмосфера, заявил Президент. Напомнил о трех Директивах: О Дебюрократизации, об Экономии и бережливости и о Дисциплине. Эти 3 документа – должны стать основой и предпосылкой для антикоррупционной атмосферы. Коррупция это раковая опухоль: эта страшная метафора полностью отразила суть явления. Посмотрите на свое окружение и начинайте действовать – так завершил глава государства сегодняшнее совещание.

