Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений

16 мая глава государства рассмотрел ряд вопросов и произвел кадровые перестановки.

В частности, Президент назначил бывшего министра энергетики Александра Агеева заместителем председателя Комитета госконтроля республики.

Валентин Рыбаков назначен помощником Президента, а Виктор Крашевский - начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси.

Александр Лукашенко также назначил:

Брылева Валерия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике;

Качанова Вячеслава Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Болгария;

Купчину Елену Николаевну - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгерской Республике;

Лещеню Игоря Александровича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Израиль;

Пацкевича Николая Ермолаевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Азербайджанской Республике;

По словам главы государства, посол, как представитель Беларуси за рубежом, играет особую роль. <Я надеюсь, вы достойно выполните свою миссию>, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к дипломатам. - <Вы должны вести активную, наступательную политику>. Глава государства считает важным <не потерять> с точки зрения торгово-экономических отношений Болгарию и Венгрию.

Во взаимоотношениях с Израилем, как считает Президент, у Беларуси нет каких-либо особых проблем. Для нового посла очень важно поддерживать добрые отношения с нашими бывшими соотечественниками, среди которых сегодня есть видные политические деятели Израиля. В поле зрения Игоря Лещени должна находиться не только ситуация в этой стране, но и обстановка в регионе в целом, подчеркнул Президент.

На сегодняшний день весьма интенсивно развивается диалог с Азербайджаном. Стоит актуальная задача интенсифицировать двусторонние торгово-экономические отношения и еще раз внимательно изучить структуру товарооборота. Соответствующее поручение дано главой государства новому руководителю дипломатической миссии в Азербайджане.

Александр Лукашенко позитивно оценил уровень нынешних отношений с Кыргызстаном, указав при этом на недостаточный объем двусторонней торговли.

В целом же, как сказал Президент, оценка работы новых послов будет дана по показателю товарооборота со странами, куда направляются назначенные дипломаты. При этом глава государства подчеркнул: <Нужно стремиться к положительному торговому сальдо с этими странами>.

Высокие профессиональные качества нового помощника Президента Валентина Рыбакова должны стать залогом его эффективной работы на этом посту. Он будет курировать вопросы внешней политики. Кроме того, ему предстоит обратить особое внимание на вопросы кадрового обеспечения дипломатического корпуса. <Очень важно, чтобы на дипломатические должности приходили настоящие профессионалы>, - сказал Президент.

Ответственные задачи по укреплению обороноспособности страны поставлены перед новым начальником главного разведывательного управления - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь Виктором Крашевским.

Глава государства также дал согласие на назначение:

Есина Руслана Олеговича - Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Гданьск (Республика Польша);

Апацкого Александра Николаевича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Волчуги Галины Владимировны - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Казакевича Валерия Владимировича - руководителем Аппарата Совета Министров Республики Беларусь;

Багеля Александра Ивановича - председателем Глусского райисполкома;

Андрианова Николая Викторовича - генеральным директором производственного объединения <Белорусский металлургический завод> - генеральным директором республиканского унитарного предприятия <Белорусский металлургический завод>.

Одно из важнейших требований к новому руководителю Аппарата Совета Министров Валерию Казакевичу - принципиальность и готовность работать исключительно исходя из интересов дела. Еще одна задача, которая стоит перед Валерием Казакевичем, - это дебюрократизация и повышение эффективности деятельности Аппарата. Особое внимание должно быть уделено непосредственно работе с министрами и губернаторами.

Поручения, которые глава государства дал в ходе поездки в Глусский район, должны быть выполнены в полном объеме. Такая задача поставлена Президентом перед Александром Багелем, который займет должность председателя Глусского райисполкома.