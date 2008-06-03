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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра страны Сергея Сидорского

03 июня 2008 16:55
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Главе государства было доложено о наращивании бюджета на 2009 год. Планируется, что по сравнению с текущим он возрастет на 20%. Кроме того, в текущем году снизится налоговая нагрузка. Что же касается заработной платы, то до 2010 года она должна возрасти до 700 долларов. Речь также шла о подготовке заседания Союзного Совмина, которое состоится 27 июня в Минске. Планируется, что на обсуждение будут вынесены некоторые вопросы интеграции Беларуси и России. В частности, создание равных прав для граждан двух государств в сфере оказания медицинских услуг и предоставления рабочих мест.

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