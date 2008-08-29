Прямой эфир

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао

29 августа 2008 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Поздравление он принимал с заслуженной спортивной победой национальной команды Китая на 29 Олимпийских играх, сообщает пресс-служба белорусского лидера. "Успешное проведение 29-ых Олимпийских игр стало возможным благодаря огромной подготовительной работе, проделанной руководством КНР, а также неподдельному энтузиазму и высокому душевному подъему, с которыми все представители китайского общества готовились к Олимпиаде. Блестящая организация олимпийских мероприятий такого невиданного масштаба, эстетического уровня и эмоционального накала, как церемония открытия Олимпиады, подтверждает, что современному Китаю по плечу любые самые грандиозные свершения — и в сфере спорта, и в сфере политики, и в сфере экономики",- отмечается в послании.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские спортсмены со своей стороны также сделали все возможное, чтобы оставить достойный след на пекинской странице олимпийской летописи. Глава белорусского государства также высказал признательность Ху Цзиньтао за то, что, несмотря на насыщенный график работы, он нашел возможность провести двустороннюю встречу, в ходе которой были обсуждены наиболее актуальные вопросы развития белорусско-китайских отношений.

Другие новости рубрики

Все новости
29 августа 2008 13:42

Россия разместит на территории Южной Осетии военную базу

29 августа 2008 10:47

В Грузии ожидают прибытия третьего корабля ВМС США

29 августа 2008 07:51

Решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии официально зафиксировали в протоколе Совета Безопасности ООН