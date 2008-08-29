Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао

Поздравление он принимал с заслуженной спортивной победой национальной команды Китая на 29 Олимпийских играх, сообщает пресс-служба белорусского лидера. "Успешное проведение 29-ых Олимпийских игр стало возможным благодаря огромной подготовительной работе, проделанной руководством КНР, а также неподдельному энтузиазму и высокому душевному подъему, с которыми все представители китайского общества готовились к Олимпиаде. Блестящая организация олимпийских мероприятий такого невиданного масштаба, эстетического уровня и эмоционального накала, как церемония открытия Олимпиады, подтверждает, что современному Китаю по плечу любые самые грандиозные свершения — и в сфере спорта, и в сфере политики, и в сфере экономики",- отмечается в послании.



Александр Лукашенко отметил, что белорусские спортсмены со своей стороны также сделали все возможное, чтобы оставить достойный след на пекинской странице олимпийской летописи. Глава белорусского государства также высказал признательность Ху Цзиньтао за то, что, несмотря на насыщенный график работы, он нашел возможность провести двустороннюю встречу, в ходе которой были обсуждены наиболее актуальные вопросы развития белорусско-китайских отношений.