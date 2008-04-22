Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Гродненский регион

Главу государства знакомили с производством и социальной сферой в Ивьевском районе.

Александр Лукашенко потребовал интенсифицировать животноводческое производство на имеющихся площадях, прежде чем строить новые фермы и комплексы.



В последнее время в Ивьвском районе преуспевают не только в сельском хозяйстве. На должном уровне и социальная и производственная сфера. А самые лучшие показатели в СПК имени Баума. Президент Беларуси, на примере этого хозяйства, продемонстрировал, как нужно работать остальным. С вертолета хорошо видно, где земли на Гроднинщине еще не возделаны. Проблема брошенных земель - это первое, о чем приземлившись говорит глава государства.



Использовать каждый клочок земли - именно так должны поступать рачительные хозяева. Сейчас СПК делает ставку на выращивание кукурузы на зерно. 4200 гектаров - столько отведено здесь для этой культуры. Земли Гродненщины и Брестщины наиболее пригодны для их возделывания. Здесь подходящие и почва, и климат.



В хозяйстве большой потенциал для развития производственной сферы, - отметил Александр Лукашенко. В свое время, этот кооператив получил значительную поддержку страны. Отказ от дотаций и переход на самоокупаемость, и самофинансирование - главное, на что сельские предприятия сейчас должны сделать упор. Ученые Академии наук просчитали, как это сделать эффективнее. На стендах - подробные схемы и планы. Этот СПК во всех смыслах должен стать эталоном для района.



Президент Беларуси сказал, что в районе нужно сделать ставку на производство молока и мяса. И развивать такие фермы, как эта - при СПК имени Баума. Переоборудование фермы под современный молочный комплекс позволило закрыть две молочно-товарные фермы с устаревшей технологией. Теперь, всю работу здесь выполняют всего 12 человек, - вдвое меньше прежнего. Глава государства отметил, что такую реконструкцию ферм производить необходимо, но при этом, нужно сделать процесс менее затратным.



Увеличение производительности труда и сокращение рабочей силы - еще один важный момент, для работы животноводческого комплекса. Свободные руки на селе сейчас нужны и для того, чтобы поддержать социальную сферу. Наряду с производственной, она является важной составляющей в успешном развитии агрогородка. В Ивьевском районе строится жилье и социальные проекты. Главное, отметил Александр Лукашенко, чтобы все это было востребовано. Пустующие агрогородки, как и пустующие земли - в районе недопустимы.



Президент также ознакомился с развитием социально-культурной сферы в агрогородке Геранёны Ивьевского района. И затем пообщался с местными жителями. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что считает возможным сократить дотации сельскому хозяйству. В этом году надо прекратить выбрасывать деньги и еще наполовину сократить дотации, такое поручение Александр Лукашенко дал новому руководителю Минсельхозпрода.



Общаясь с жителями агрогородка Геранёны Ивьевского района, Президент сказал, что государство намерено вкладывать средства в возврат заброшенных мелиорированных земель. Эта проблема характерна для всей республики. В свое время мелиорированные земли перестали использовать, но сейчас настало время вернуть их в севооборот, подчеркнул глава белорусского государства.



В стране много хозяйств, где вся земля используется по-хозяйски, но немало и таких, где половина земель пустует. Александр Лукашенко напомнил, что на реализацию госпрограммы возрождения и развития села предусмотрено более 30 миллиардов долларов. Таких средств государство не вкладывало ни в одно направление.