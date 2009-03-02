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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Сербию

02 марта 2009 12:59
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На встречах с руководством страны и бизнесменами глава государства обсудит развитие торгово-экономических отношений, перспективы регионального европейского сотрудничества и другие актуальные международные вопросы.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отметим, для сербско-белорусских отношений этот год юбилейный – им 15 лет. Страны имеют развитую договорно-правовую базу, заключено 20 межгосударственных и межправительственных договоров. Полностью сформирован пакет базовых экономических соглашений, по защите инвестиций и избежанию двойного налогообложения. Стороны сотрудничают в области транспорта, туризма, образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Кроме того, в марте планируется подписание соглашения о временной трудовой миграции. Двусторонний товарооборот Беларуси и Сербии в 2008 году составил 32,5 миллиона евро. В рамках визита также запланировано, что Президент проведет в Сербии несколько дней отпуска.

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