Президент Беларуси Александр Лукашенко направил послание Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву

В послании отмечено, что в сложившейся ситуации у России не было иного морального выбора, кроме как поддержать обращение народов Южной Осетии и Абхазии о признании их права на самоопределение в соответствии с основополагающими международными документами.

Александр Лукашенко также высказал мнение о целесообразности вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которого запланировано на 5-е сентября 2008 года, и принятия консолидированной позиции государств-участников. Президент заверил, что Республика Беларусь остается надежным и последовательным союзником России.



Сразу же после гуманитарной катастрофы Беларусь поддержала жителей Южной Осетии. Около двух недель назад в республику отправился гуманитарный груз. Его стоимость около полумиллиарда белорусских рублей. Это мясные и молочные консервы, сахар и сухое молоко, а также хозяйственное мыло и одеяла. Общий вес груза – около 63 тонн. Кроме того, в Беларусбанке открыт благотворительный счет в пользу пострадавших в Южной Осетии.



Активную роль России в установлении мира и стабильности в кавказском регионе, в частности в Южной Осетии, поддержали и страны Шанхайской организации сотрудничества. Об этом говорится в принятой резолюции сегодня саммита. Его участники сошлись во мнении, что страна развязавшая агрессию в Южной Осетии должна отвечать за последствия.

Ситуация вокруг двух республик стала ключевой темой нынешнего саммита. Причем как на большой встрече президентов, так и во время двухсторонних переговоров. Лидер Казахстана поддержал решение России о независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, Нурсултан Назарбаев подверг критике запад за то, что он "проигнорировал нападение вооруженных сил Грузии на Цхинвали".

Между тем события в кавказском узле разворачиваются по уже пройденному сценарию. Сегодня вооруженные силы Южной Осетии сбили над своей территорией очередной грузинский беспилотный самолет. Жители Цхинвали, а также журналисты были очевидцами, как разведчик пролетал над городом. В настоящее время на месте падения сбитого беспилотника работает оперативно- следственная бригада правоохранительных структур республики.

