Президент Беларуси Александр Лукашенко даст интервью телепрограмме «Формула власти»

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. «Формула власти» – совместный проект российского информационного агентства ИТАР-ТАСС и телеканала «Россия».Передача выходит в эфир с 2000 года. За это время было отснято более 150-ти программ, среди которых телепортреты президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы, Федеральных канцлеров Германии Герхарда Шрёдера и Ангелы Меркель, президента Франции Жака Ширака, королей Швеции и Испании, почти всех руководителей стран СНГ и других лидеров государств. Интервью героев, как правило, публикуется в «Российской газете» и газете «Известия», а также в журналах «Огонек» и «Эхо планеты». Постоянный автор и ведущий программы «Формула власти» – первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман.