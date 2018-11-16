Прямой эфир

Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом

16 ноября 2018 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск готовится к визиту еще одного лидера – президента Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев прибывает с официальным визитом в это воскресенье, 18 ноября.

Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом-1

И как стало известно, в понедельник во Дворце Независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и президента Азербайджана. Главы государств подробно обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений.

Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом-4

Основное внимание планируется уделить торговле и инвестициям, реализации совместных проектов. Официальные переговоры во Дворце Независимости пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе. По итогам ожидается подписание ряда документов.

# Беларусь-Азербайджан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии
16 ноября 2018 11:42

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году
15 ноября 2018 13:55

Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями
15 ноября 2018 11:02

Александр Лукашенко: мы готовы познакомить президента Египта со страной, обычаями, нашими возможностями