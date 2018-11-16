Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом

Новости Беларуси. Минск готовится к визиту еще одного лидера – президента Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ильхам Алиев прибывает с официальным визитом в это воскресенье, 18 ноября.

И как стало известно, в понедельник во Дворце Независимости пройдут переговоры Александра Лукашенко и президента Азербайджана. Главы государств подробно обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений.