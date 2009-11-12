Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Беларусь

В Минске состоятся переговоры лидеров двух стран.

Александр Лукашенко и его азербайджанский коллега обсудят весь комплекс двусторонних отношений сначала в формате «один на один», а затем в расширенном составе. Основные темы встречи – развитие торгово-экономических отношений, укрепление культурных и гуманитарных связей, межрегиональное и отраслевое сотрудничество. По итогам переговоров стороны подпишут ряд совместных документов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в белорусскую столицу накануне вечером. Высокого гостя в Национальном аэропорту Минск встречали премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и Министр иностранных дел Беларуси – Сергей Мартынов.

Сегодня Ильхам Алиев возложит венок к Монументу Победы в Минске и выступит перед преподавателями и студентами Белгосуниверситета.

Отметим, за последние 5 лет товарооборот между Беларусью и Азербайджаном возрос в 10 раз и превысил 100 миллионов долларов. Страны успешно сотрудничают в экономике, однако имеющийся объем торговли не отвечает потенциалу. Он может быть полмиллиарда. Об этом заявил Александр Лукашенко 9 ноября в интервью азербайджанскому информационному агентству Trend News.

Взаимодействие республик не ограничивается экспортно-импортными операциями, а включает также производственную кооперацию. В Азербайджане собирают белорусские тракторы, грузовые автомобили, оптическое оборудование. Сейчас прорабатывается возможность сборки автокранов, лифтов, сельхозтехники и зеркального полотна.

Есть взаимные интересы в области строительства. Увеличению товарооборота поможет программа социально-экономического сотрудничества Беларуси и Азербайджана до 2015 года. Как отметил Президент, ценность ее в том, что она долгосрочная и обозначила тот путь, по которому страны должны двигаться.